Crowe a Vikanderová se soškami, ve znělce Depp. Začal festival ve Varech

Stejné ovace jako Russell Crowe, tedy hlavní hvězda zahajovacího večera, si ve Velkém sále Hotelu Thermal vysloužil prezident festivalu Jiří Bartoška. Týdny před festivalem trávil v nemocnici a do poslední chvíle nebylo jasné, zda se ceremoniálu zúčastní. Vzhledem k tomu, že chyběl i na červeném koberci, pořadatelé jeho účast tajili do poslední minuty, „Chvíli vypadalo, že to nestíhám, ale nakonec jsem tady,“ řekl Bartoška za dlouhotrvajícího potlesku.

Následně na pódium pozval švédskou herečku Alicii Vikanderovou, aby jí předal Cenu prezidenta MFF KV. „Jsem dojatá, tolik let a tolik vzpomínek,“ uvedla herečka v reakci na medailonek shrnující její dosavadní filmovou práci. Vikanderová dále připomněla, že právě u nás zahajovala svou mezinárodní hereckou kariéru. „Nikdy by mne nenapadlo, že budu točit v zahraničí a pracovat v cizím jazyku,“ řekla držitelka Oscara za snímek Dánská dívka.

Finální hvězdou večera byl ale Russell Crowe. „Nebyl jsem si ohledně účasti na festivalu jistý, už jsem jich zažil spoustu, kde byla organizace opravdu pekelná,“ svěřil se australský herec hostům večera. „Musím ale organizátorům poděkovat, všechno to běží jako hodinky,“ vysekl karlovarské přehlídce poklonu. Crowe následně od Bartošky přebral Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. „Jsem tu i kvůli vystoupení. Nechoďte spát a určitě přijďte,“ lákal pak závěrem své řeči na vystoupení své kapely Indoor Garden Party, kterou úvodní večer vyvrcholí. Vstup je pro veřejnost zdarma – stejně jako na předchozí koncert skupiny Morcheeba.

Ceremoniál tradičně odstartovala show bratří Cabanů. Jeviště se proměnilo v pomyslnou ledovou plochu, projížděly se něm totiž krásné dívky z týmu synchronizovaného bruslení. Moderátor Marek Eben pak s připomínkou, že letošní festival zahrnuje mimořádný počet zahraničních hostů, pro cizince shrnul základní informace o Česku. Třebaže jsme se nikdy nepokusili dobýt území sousedních zemí ani Polska, kam beztak jezdíme pro máslo. Že se u nás může pít alkohol na ulici z láhve, aniž by se musela schovávat do sáčku. Že máme těžká, nezdravá, ale o to chutnější národní jídla a slavné pivo, které však české firmě patří už jen výjimečně.

Barevná znělka s Deppem

Po černobílé sérii minulých let se nová festivalová znělka, jejímž hrdinou je Johnny Depp, oblékla do barev a změnila i zásadní princip, podle nějž se vždy věnuje oceněným. Herec tu vystupuje v roli muzikanta, který právě v baru poskytuje rozhovor a od redaktorky dostane otázku: „Byl jste na festivalu ve Varech, kde každý dostane cenu, jenom vy ne. Proč?“ Načež Depp z obalu na kytaru vytáhne karlovarskou trofej, na níž je neuměle přelepené jeho jméno, a titulek zvěstuje, že Depp opravdu v Karlových Varech cenu nikdy nedostal.

Na své si přišli i fanoušci před Thermalem. Crowe i Vikanderová shodně ihned po vystoupení z vozu totiž mezi ně poctivě zamířili. Na červeném koberci se pak prošel i její manžel Michael Fassbender, jehož účast je tak trochu překvapením letošního ročníku. Filmoví nadšenci poctivě čekající před Hotelem Thermal tak mohou být spokojeni.

V úvodu to přitom vypadalo všelijak. Těsně před zahájením červeného koberce 57. ročníku naší největší filmové přehlídky začalo v Karlových Varech vydatně pršet. První hosté tedy do Hotelu Thermal přicházeli s deštníky nad hlavami. Počasí se naštěstí kolem páté odpolední umoudřilo. Po koberci se nejprve prošli členové poroty, mezi kterými byl třeba režisér Šimon Šafránek. A právě porotkyní je letos i slavná americká herečka Patricia Clarksonová, která byla první velkou hvězdou pátečního odpoledne.

Společným vozem dorazil moderátor úvodního večera Marek Eben a Andrea Bartošková se synem Jankem, který ji na červeném koberci doprovodil právě místo Jiřího Bartošky. Z českých herců byli dále vidět Robert Mikluš, Miroslav Donutil, Jitka Čvančarová, Petra Nesvačilová, Jitka Schneiderová, Václav Neužil, Anna Geislerová, Ivan Trojan, Hana Vagnerová či Jiřina Bohdalová. Po mokrém koberci se prošly i modelky Pavlína Němcová, Pavlína Pořízková, Daniela Peštová a dále Pavol Habera, Libor Bouček či třeba Livia Klausová.

Crowe Jákla nepotká

V sobotu Crowe uvede film Master & Commander: Odvrácená strana světa, v němž velí historické lodi, a potká se s novináři, v neděli dopoledne má odletět zpět do Austrálie, takže už nestihne původně plánované setkání s producentem Petrem Jáklem, v jehož projektu Land of Bad si nedávno zahrál.

Alicia Vikanderová dále představí úvodní film celé přehlídky Královnin gambit, ve kterém ztělesnila Kateřinu Parrovou, šestou ženu anglického panovníka Jindřicha VIII., jehož představuje Jude Law, shodou okolností ve Varech také již před lety oceněný.

V neděli pak víkendový příděl hvězd završí Ewan McGregor, jenž rovněž dostane Cenu prezidenta festivalu a uvede snímek Druhá šance, road movie o sbližování otce a dcery, kterou ztvárnila hercova skutečná dcera Clara McGregorová.

Po celou dobu festivalu bude ve Varech k vidění již zmíněná Patricia Clarksonová. Dřívější nositelka zdejší trofeje tentokrát zasedne v porotě, navíc po jedné z projekci dramatu Monica, v němž ztvárnila chřadnoucí matku titulní hrdinky, bude diskutovat s diváky.

V pondělí dorazí francouzský herec a režisér Vincent Perez, závěrečný víkend festivalu pak ozdobí Robin Wrightová.

Jeden z nejobletovanějších hostů minulých let, Johnny Depp, se do Varů vrátí alespoň na plátně, v premiérové festivalové znělce, kterou s režisérem Ivanem Zachariášem natočil za dvě a půl hodiny ve slavném budapešťském hotelu Gellért a vložil prý do ní nečekanou dávku osobní improvizace. „Po natáčení si chtěl ještě povídat, přestože už na něj čekalo letadlo,“ líčí Zachariáš.

Filmové zážitky se neomezí pouze na klasické festivalové lázně. Tři tituly z letošní nabídky, skandinávská koláž videí Zázračný aparát, český sci-fi thriller Bod obnovy a moderní americko-korejská romance Minulé životy, totiž zařadí do svého programu hudební akce Colours of Ostrava.

Připraveny jsou rovněž ozvěny festivalu nazvané Šary Vary, které tradičně pořádají pražská kina Světozor, Aero a Přítomnost. V Brně tentokrát tým z Univerzitního kina Scala pozve diváky na projekce do Scalního letňáku: Filda.

Výběr nejzajímavějších titulů karlovarského programu zahrnuje například soudní drama Anatomie pádu, které získalo Zlatou palmu na festivalu v Cannes, finskou komedii Karaoke blues, která v Cannes vybojovala Cenu poroty, romanci Minulé životy, české detektivní drama Úsvit či adaptaci knihy Jáchyma Topola Citlivý člověk. Šary Vary letos trvají od 10. do 16. července.