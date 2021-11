Blízcí se rozloučili se Žbirkou, rakev zdobila kytara z květin. Na obřad dorazili Čaputová i Babiš

Smuteční obřad byl jen pro zvané z důvodu současné zdravotní situace. Před síní ovšem pořadatelé umístili kondolenční knihu a obrazovku, kde bylo možné dění v sále sledovat. Přenos byl k vidění i na zpěvákově oficiálním facebookovém profilu.

Fanoušci přicházeli před strašnické krematorium už od poledne. Na začátek přímého přenosu jich tu tak čekaly stovky. Své vzkazy zapisovaly do kondolenční knihy, květiny a věnce pokládaly pod zpěvákovu fotografii.

Stejná fotografie, ovšem v černobílém provedení byla k vidění i přímo v sálu. Ve smuteční výzdobě zaujala i z květin vytvořená kytara a velké srdce přímo pod rakví. Mezi pozvanými hosty nechyběla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, dorazil i dosluhující český premiér Andrej Babiš. Z uměleckého světa byli mezi hosty k vidění Vašo Patejdl a Jožo Ráž z Elánu či Václav Neckář.



Samotný obřad začal chvilku po druhé symfonickou verzí Žbirkova hitu Jesenná láska. Na něj okamžitě navázaly známé tóny All You Need Is Love od zpěvákem milovaných Beatles. Smuteční slovo si jako první vzal slovenský hudební publicista Juraj Čurný. „Bylo nemožné tomu uvěřit,“ vzpomněl na smutnou zprávu, která minulý týden překvapila Česko i Slovensko. Úmrtí Žbirky přirovnal k zastřelení Kennedyho, Lennona a dalším momentům, kdy každý ví, co přesně dělal, když se zprávu dozvěděl.

„Přicházíme o jeden ze symbolů poctivosti, slušnosti a upřímnosti. Stal se neformálním českým, slovenským i britským vyslancem dobrých mravů,“ upozornil Čurný. „Odpočívej v pokoji, můj příteli,“ ukončil svou řeč, kde mimo jiné zmínil, že Žbirka si jej pro smuteční slovo sám vybral.



Druhým, kdo tento čestný a těžký úkol dostal, je český hudební publicista Honza Vedral, autor knihy Meky. Před jeho slovem ale síň rozezněla Žbirkova píseň Fair Play a následně hit Waterloo Sunset od The Kinks.

„Musela to být jedna z písní, která mu změnila život a díky níž propadl své vášni a posedlosti,“ navázal na doznívající píseň Honza Vedral. „Řadě lidí jako by teprve v ten okamžik došlo, o jak výjimečného autora jsme přišli. Meky tu s námi byl tak nějak vždycky,“ vzpomněl taktéž jeho nečekaný odchod.



„Znal ho každý, ale přesto pro něj byl typická jistá nenápadnost,“ pokračoval Vedral a zmínil, že když s režisérem Šimonem Šafránkem chystali dokument Meky, hledali nějaký „osten“, který by do jinak poklidného filmu dostali. Nic se jim ale najít nepodařilo. „Meky byl prostě slušňák.“



„S Mekym jakoby náhle odešel i jeden z posledních kusů Československa. A pocit, že můžeme být aspoň na chvilku světoví. Díky za všechno, Meky,“ ukončil Vedral svou řeč. Následoval Žbirkův česko-slovenský hit Co bolí, to přebolí.

Hudební doprovod pak symbolicky zakončila Balada o poľných vtákoch. Smuteční hosté následně povstali a vyprovodili zpěváka dlouhotrvajícím posledním potleskem.

Populární slovenský hudebník Miroslav Žbirka zemřel ve středu 10. listopadu v 69 letech kvůli komplikovanému zápalu plic. Vydal přes tři desítky desek v Česku, na Slovensku a v Německu, koncertoval téměř po celém světě a se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou si zahrál také v muzikálu Neberte nám princeznu.