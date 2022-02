Nominaci na Oscara má Spielberg i Kidmanová. Nejvíce šanci má Síla psa

Nominaci na nejlepší film letos dostalo celkem deset snímků, ze kterých se uvedení v Česku prozatím dočkalo sedm: V rytmu srdce, K zemi hleď!, Duna, Král Richard: Zrození šampiónek, Ulička přízraků, Síla psa a West Side Story.

Stevenu Spielbergovi, která má za svou kariéru na kontě dva Oscary a dvanáct nominací, dělají tentokrát společnost režiséři Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (V rytmu srdce), Paul Thomas Anderson, (Lékořicová Pizza) a Jane Campionová (Síla psa).

V hlavních hereckých kategoriích se v nominacích setkává manželský pár Javier Bardem a Penelope Crúzová. Bardem je nominovaný za výkon ve filmu Ricardovi, Crúzová za Paralelní matky. S oblíbenou španělskou herečkou se letos utkají ještě Jessica Chastainová, Olivia Colemanová, Nicole Kidmanová a Kristen Stewartová, která v dramatu Spencer ztvárnila princeznu Dianu.

V kategorii mužských hereckých výkonů v hlavní roli nominace vesměs potvrdily očekávání zahraničních novinářů. Oscara může získat ještě Benedict Cumberbatch (Síla psa), Will Smith (Král Richard: Zrození šampionek), Danzel Washington (The Tragedy of Macbeth) a Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!).

V kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli může uspět Kirsten Dunstová za roli v Síle psa nebo Judi Denchová za výkon ve filmu Belfast. Jde o její osmou nominaci. Šanci mají také herečky Jessie Buckleyová (The Lost Daughter), Ariana DeBoseová (West Side Story) a Aunjaune Ellisová (Král Richard: Zrození šampionek).

Filmy Síla psa a Belfast bodovaly také v kategorii vedlejších herců. Nominace získala pětice Ciarán Hinds, Troy Kotsur, Jesse Plemons, J. K. Simmons a Kodi Smit-McPhee. Nejlepším animovaným filmem se může stát Encanto, Utéct, Luca, Raya a drak a Rodina na baterky (recenze zde).

Kompletní seznam nominovaných naleznete níže v přehledu, který připravujeme. Český film se do užšího výběru v kategorii nejlepší cizojazyčný snímek nedostal.

O zlatou sošku Oscara se letos mohly ucházet filmy uvedené mezi 1. březnem a 31. prosincem 2021. Slavnostní ceremoniál udílení cen se uskuteční v neděli 27. března v Dolby Theatre v Los Angeles, které je Oscarům domovem od roku 2002. Kdo letos diváky večerem provede, prozatím není známo. Producent večera Will Packer však slíbil, že poprvé od roku 2018 půjde o jednoho jediného moderátora.

Letošní ročník bude v pořadí devadesátý čtvrtý. Loni uspěla v oscarovém klání Země nomádů, road movie vdovy putující s dodávkou po USA, za niž získaly sošku i herečka hlavní role Frances McDormandová a režisérka Chloé Zhaová. Z herců uspěl ještě Anthony Hopkins nebo Daniel Kaluuya.

Finální hlasování pro volící členy Akademie filmového umění a věd začne 17. března a skončí 22. března. V roce 2019 se členkou Akademie stala dokumentaristka Helena Třeštíková, dříve pak třeba Michaela Pavlátová, Miloš Forman, Miroslav Ondříček, Jiří Menzel nebo Theodor Pištěk.