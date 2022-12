Nové album Phila Shoenfelta je poctou nepřikrášlenému syrovému zvuku

Phil Shoenfelt je britský rockový písničkář, který už od devadesátých let žije v Česku; vede zda rockovou kapelu Southern Cross, prošel ale i řadou spoluprací s podobně kosmopolitními hudebníky, jako je on sám, například Australanem Brunem Adamsem v kapele Fatal Shore nebo Britem Nikkim Suddenem. Shoenfeltovy muzikantské začátky ovšem sahají až do začátku osmé dekády, k newyorské postpunkové kapele Khmer Rouge.