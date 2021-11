VIDEO: Nový singl Vladimíra Mišíka je vzpomínkou na Normandii v irském duchu

S kapelou Blue Shadows producenta Petra Ostrouchova, který je zároveň autorem hudby, v nahrávce účinkují irské hvězdy Davy Spillane (irská flétna) a Dónal Lunny (buben bodhrán). Hudebníci, kteří již od 70. let patří ke klíčovým postavám irské hudební scény, mají v biografii spolupráci s takovými osobnostmi, jako jsou například Kate Bush, Mike Oldfield, Sinnead O’Connor, Bryan Adams, Van Morrison, Elvis Costello, Alan Stivell, Emmylou Harris nebo Afro Celt Sound System.



Spillane je také vyhledávaným spolupracovníkem při nahrávání filmových soundtracků (Rob Roy, Michael Collins, Excalibur, Gangy New Yorku a mnoho dalších) a Lunny stojí jako producent za stovkami zásadních alb irské (nejen folkové) hudby. Sestavu doplňuje smyčcový ansámbl Orquestrina světově proslulého českého hornisty Radka Baboráka.



Video k písni Nad útesem dění vytvořil Matyáš Vorda a klíčovou roli v něm hraje mechanická skříňka zvaná „hybohled“ z dílny ve Francii žijícího výtvarníka Pavla Macka. Matyáš Vorda je v hudebním světě znám jednak jako bubeník (Mandrage, Meky Žbirka) a jednak jako autor scénického designu (Ewa Farna, Lenny, Ceny Anděl) a animovaných videí.

Text písně napsal sám Vladimír Mišík. Vzpomíná: „Inspirací k tomuhle textu byla vzpomínka na naši dávnou cestu s manželkou Evou do Normandie. Nejsem žádný mystik, ale musím říct, že tady se stalo něco zvláštního: najednou se mi ‚shůry‘ začala doslova sypat všechna tahle slova. Já je jen zapisoval. Připomínalo to takové to automatické psaní, které používali třeba beatnici. Pak jsem si to přečetl a řekl si – kruci, vždyť ono to skoro připomíná báseň... No a Petr to pak celé zhudebnil a zaranžoval v tom irském duchu. Myslím, že jsme se tam s Petrem hezky sešli.“

Album Noční obraz zaznamenalo po vydání nadšené reakce kritické obce a drží se na předních pozicích žebříčku nejprodávanějších alb IFPI. Vyšlo na CD, 2-LP, MC a digitálním downloadem.