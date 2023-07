Oppenheimer je velkolepý. Hvězdy ale premiéru opustily a šly pro transparenty

„Stojím za svými kolegy. To je vše, co k tomu zatím mohu říci,“ uvedl ještě docela nejednoznačně irský herec Cillian Murphy na červeném koberci přímo před čtvrteční londýnskou premiérou očekávaného snímku Oppenheimer.

Představitel titulní role tak reagoval na přímý dotaz, jak se hodlá vypořádat s hereckou stávkou, která se právě stala realitou. Aktuální situace v Hollywoodu, která ovlivní natáčení ještě více než přetrvávající několikaměsíční stávka scenáristů, totiž londýnskou premiéru ovlivnila okamžitě.

První uvedení nejnovějšího díla režiséra Christophera Nolana jednak museli preventivně o hodinu posunout, aby se herci stihli alespoň projít po červeném koberci před slavným londýnským kinem Odeon na Leicester Square.

Cillian Murphy, Emily Bluntová, Matt Damon i další herci očekávané premiéry navíc následně slavnostní uvedení opustili a symbolicky tak uvedli hereckou stávku do života.

Odchod herců přímo v sále potvrdil sám Christopher Nolan, když divákům oznámil, že herci už museli vyrazit „napsat své transparenty“ a že je v jejich jednání plně podporuje. BBC upozorňuje, že s losangeleskou půlnocí přestalo pracovat na 160 tisíc herců.

„Zaplaťte své herce!“

Akce ovlivní i plánované zářijové vyhlášení cen Emmy či červencový Comic-con v San Diegu; ani jedna z těchto akcí se nejspíš v původním termínu konat nebude. Dle pravidel stávky totiž herci nesmějí nejen natáčet, ale ani se podílet na propagaci jakýchkoli filmových děl. Přesně tak se ostatně stalo na londýnské premiéře.

„Zaměstnavatelé upřednostňují Wall Street a svoji chamtivost a zcela zapomínají na ty pravé přispěvatele, díky nimž celý tento stroj šlape,“ uvedla herečka a prezidentka herecké asociace Fran Drescherová. „Je to nechutné. Hanba jim. Stojí na špatné straně historie,“ dodala.

Okamžitě po vyhlášení stávky začali před hollywoodskými kanceláři Netflixu herci skandovat: „Zaplaťte své herce!“ Během pátku jsou pak ohlášené demonstrace přímo v Los Angeles a v New Yorku.

Šéf Disney Bob Iger varoval, že stávka bude mít „velmi škodlivý účinek na celé odvětví“. „Toto je ten nejhorší čas na světě, kdy mohlo k takovému narušení dojít,“ uvedl Iger pro CNBC. „Úroveň jejich očekávání prostě není realistická,“ dodal k požadavkům, která herci mají. Jedním z ústředních bodů sporu o novou kolektivní smlouvu je aktuální problematika umělé inteligence a dále tantiémy ze streamovaného vysílání.

Herecká stávka tedy přichází v momentě, kdy do světových kin míří dvě nejočekávanější novinky tohoto léta. Vedle Nolanova Oppenheimera má totiž premiéru i Gerwigové nezařaditelný snímek Barbie o kultovní panence s Ryanem Goslingem a Margot Robbie v hlavních rolích.

Odvážný a velkolepý Oppenheimer

A jaké jsou první reakce na Nolanův nejnovější filmový opus? Podle serveru Variety jsou první kritiky tříhodinového historického dramatu více než příznivé. Film v nich prý bývá častován slovy jako „odvážný“ a „velkolepý“.

Kritik Kenneth Turan, který dříve psal pro The Los Angeles Times, označil Oppenheimera za „pravděpodobně dosud nejpůsobivější Nolanovo dílo“. Nadchl jej způsob, jakým „kombinuje své uznávané vizuální mistrovství s jedním z nejhlubších ponorů do nitra hrdiny, jaký je v americké kinematografii k vidění“.

Poslední dvojitou stávku řídil Ronald Reagan První takzvaná dvojitá stávka, tedy herců i scenáristů, vypukla v Hollywoodu v roce 1960. Od začátku roku stávkovali za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky scenáristé po dobu 163 dnů, aby nakonec získali právo dostávat tantiémy, tedy druh honoráře za reprízy jejich filmových děl v televizi. Ke scenáristům se přidali i herci pod vedením tehdejšího šéfa SAG (odborového svazu amerických herců, televizních a rozhlasových umělců), herce a pozdějšího amerického prezidenta Ronalda Reagana, kteří se rovněž dohodli na platbách za reprízované filmy a zároveň získali nárok na zdravotní pojištění a penzi. Zdroj: ČTK

Matt Maytum, zástupce šéfredaktora Total Film, pak uvedl, že Nolanovo dílo ho „ohromilo“: „Je to charakterová studie v tom největším možné rozměru, se vznešeným ústředním výkonem Cilliana Murphyho. Epické historické drama, ale s výrazně nolanovským cítěním: napětí, struktura, smysl pro obraz, překvapivý zvukový design, pozoruhodné vizuální prvky...“

Filmová publicistka agentury AP Lindsey Bahrová pak vyzdvihla „pravdivost adaptace, vynalézavost vyprávění a výkony Cilliana Murphyho, Emily Bluntové, Roberta Downeyho Jr., Matta Damona a mnoha dalších“.

„Naprosto pohlcen Oppenheimerem: hutným, upovídaným a napínavým filmem částečně o bombě, většinou však o tom, jak jsme odsouzeni k záhubě,“ napsal pak Jonathan Dean ze The Sunday Times. „Murphy je dobrý, ale vedlejší herci nezbytní: Damon, Downey Jr & Ehrenreich dokonce přinášejí gagy. Odvážný, vynalézavý, komplexní film, který s publikem zatřese,“ dodal.

Diváci se tedy mohou těšit do kin. Letošní rok totiž i vedle Oppenheimera a Barbie přinese opravdové žně: v druhé polovině roku se premiéry dočká ještě Napoleon Ridleyho Scotta, Zabijáci rozkvetlého měsíce Martina Scorseseho či druhá Duna. Další chystané velkofilmy však stávka ovlivní bezprostředně: už nyní je jisté, že plánované premiéry třetího Avatara a druhého Gladiátora se budou posouvat. O další televizní produkci streamovacích platforem (například druhé série The Last of Us či Rodu Draka) nemluvě.