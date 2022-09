Pět let. Důsledky nedobrovolného sexu v deseti epizodách

Českým webovým sériím nedlouhých epizod se daří: nejvýraznější úspěch zatím zaznamenal seriál #martyisdead z produkce Mall.tv, jehož tématem byla kyberšikana a získal mezinárodní cenu Emmy. Seriál České televize Pět let vypráví o důsledcích znásilnění studentky spolužákem a má zatím čerstvou cenu z brněnského festivalu Serial Killer.

Natočil jej třicetiletý režisér Damián Vondrášek podle scénáře pětadvacetileté autorky Sáry Zeithammerové a generační sounáležitost s postavami filmu je ku prospěchu věci znát na akcentovaných tématech, na celkové atmosféře i na přirozenosti dialogů (s výjimkami potvrzujícími pravidlo: spolužáci pět let po maturitě by asi nezačali rozhovor o další spolužačce větou „Pamatuješ si na Terezu z gymplu?“).

V deseti cca čtvrthdinových dílech seriál postupně odkrývá, co se přesně stalo v noci po maturitním plese, kdy Tereza (Alžběta Malá) a David (Samuel Toman) skončili v Davidově pokoji. Pět let po oné události totiž Tereza přijde s tvrzením, že ji David znásilnil. A jakožto aspirující spisovatelka hodlá vše popsat v knize, k čemuž ji horlivě pobízí angažovaná vydavatelka.

David, student medicíny, který má těsně před svatbou, je v šoku, protože si není vědom, že by tehdy Tereze jakkoli ublížil. Spor obou aktérů i jejich blízkých a příbuzných prochází různými fázemi, kdy je možné sledovat poctivě zobrazený pohled obou stran a případně jedné z nich „fandit“.

Mladá žena není líčena jako bezchybná (to už spíš její lesbická přítelkyně) a mladý muž není žádný zločinec. Nakonec se ovšem ukáže to, co musí: jestliže jedna ze zúčastnených osob vnímá v jakékoli fázi sexuální akt jako nechtěný a dá to najevo, jedná se o znásilnění, byť třeba ve své nejhraničnější podobě. Seriál má v tomto ohledu zejména v závěrečných dílech silný osvětový náboj, možná díky němu bude v budoucnu případů podobných tomu líčenému méně (nebo více).

V každém případě se jedná o téma, které rezonuje, v nedávné minulosti stálo třeba v centru švédského seriálu Medvědín, natočeného podle stejnojmenného knižního bestselleru. Česká série účinně pracuje s tím, co jí dovolují mnohem skromnější produkční podmínky, a staví na přesvědčivých hereckých výkonech – působivá je zejména proměna Samuela Tomana v roli Davida, který nakonec způsobeným traumatem trpí stejně jako oběť jeho špatného rozhodnutí.