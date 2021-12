Petra Ernyeiová vydává album, ve kterém propojuje jazzové i židovské kořeny. Poslechněte si ho

Dcera Češky a tatínka narozeného v Anglii maďarsko-slovenským rodičům vzpomíná: „Když zavřu oči, vidím sebe jako malou holčičku, která se prohání mezi jídelními stoly na Pražské židovské obci. Nadšeně pomáhá kudrnaté servírce roznášet obědy. Nad vchodem do jídelny visí fotka Barbry Streisand, která v Praze roku 1983 natáčela film Yentl, ve kterém jsem si jako dítě zahrála v komparsu,“ popisuje Petra Ernyeiová svoje pocity, které ji postupně přiměly natočit nové album.

Ovlivnilo ji, že se od malička pohybovala v židovské komunitě, ale i koncertní a turistické návštěvy Izraele, či to, že na podzim roku 2019 zpívala židovské písně na pohřbu Doris Grozdanovičové, statečné ženy, která přežila holocaust. „Tam jsem si uvědomila, že potřebuji předávat zpěvem a textem historii a osudy Židů, a protože se věnuji jazzu, rozhodla jsem se nejprve připravit jazzový koncert židovských autorů. V něm jsem mluvila o osudech hudebních skladatelů a textařů, jaký měli vliv na americkou jazzovou hudbu. Už první koncert v synagoze mě přivedl na myšlenku zařadit i písně židovské,“ popisuje zpěvačka.

Přetavit koncertní program na album ji nakonec přiměl lockdown, který hudebníkům znemožnil hrát koncerty. Společně se svými spoluhráči, kytaristou Adamem Tvrdým a basistou Petrem Dvorským vybrali jazzové, židovské, sefardské i muzikálové písně a nahráli je živě bez playbacků. „Posluchači na albu najdou Summertime od George Gershwina či Somewhere Over The Rainbow, kterou kdysi nazpívala mladičká Judy Garland. A samozřejmě Barbru Streisand a její píseň Papa, Can You Hear me,“ uzavírá Petra Ernyeiová, která album To jsem já / This Is Me pokřtí ve čtvrtek 16. prosince v pražském Jazz Docku. Hostem a kmotrou CD bude zpěvačka Ridina Ahmedová.