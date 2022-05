V nové inscenaci zajímavě zarezonovalo téma, které režie do děje vnesla a obratně propojila s tím, co rozvíjí autor. A to sice sdělení, že opravdové ohrožení dnes lidé zahlcení nesmysly, hloupými spory a podružnostmi nejsou schopní pomalu ani rozeznat a pak se nestačí divit.

Luigi Pirandello ve svém u nás asi nejvíc uváděném textu předvádí, že pojem pravda je stejně nevyzpytatelný jako nedosažitelný a vždy závisí na úhlu pohledu.