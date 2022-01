Doporučujeme

V dějinách české populární hudby snad není druhé kapely, na kterou by byly tak rozdílné názory. Plastic People of the Universe jedni adorují jako to jediné, co stálo v 70. a 80. letech na domácí scéně za pozornost, druzí se jejich hudbě vysmívají jako falešné, neposlouchatelné, slavné jen tím, že jejich členové byli komunistickou mocí popotahováni. Nová edice základních šesti plastikovských alb možná aspoň trochu náhledy na tuto tvorbu upraví.