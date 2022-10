Poctivá, stará škola. Josef Somr dával jedinečné lekce o životě a divadle

Vídali jsme často i později při natáčení v době, kdy se audioknihám ještě říkalo zvukové knihy. Moji trému a nervozitu okamžitě odmítl a navíc mě po několika hodinách ve studiu zaskočil: „A nedělám to pořád stejně? Není v tom, za léta, něco, co by šlo i jinak?“ Nečekal na pochvalu. Pochyby, hledání a otázky pro něj byly charakteristické. Nedávno jsem dceři ukazoval jeden z textů scénáře, který jsem si u pana Somra vyprosil. „A na co vám to bude? Takový barevný, nepřehledný. Je to k ničemu.“ Je to především – dnes už neopakovatelné – svědectví o pečlivé hercově přípravě, každá pauza, slovo, důraz – jiná pastelka. Poctivá, stará škola.