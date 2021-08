Podzemníci sice nejsou tak známí, ale definují Kerouacův život a tvorbu více než román Na cestřě

Právě ve svém nejslavnějším románu Na cestě řešil americký spisovatel Jack Kerouac problematiku mezirasových vztahů. Koncem čtyřicátých let, kdy se kniha odehrává, ani v roce 1957, kdy konečně mohla vyjít, nebylo obvyklé, aby bílý středostavovský mladík žil „s hnědou Mexičankou“. A o moc lepší to nebylo ani začátkem let padesátých, kdy pro změnu Kerouac chodil s Alene Leeovou, drogově závislou Afroameričankou, hrdinkou novely Podzemníci.