Má vlast zahájila festival Pražské jaro. Do Obecního domu dorazil i prezident s manželkou

Když hraje Mou vlast hostující zahraniční orchestr, je to vždy významná a vzácná událost – a s českým šéfdirigentem o to víc, protože to ukazuje na významnou stopu našich dirigentů v zahraničí. Poprvé to byl Libor Pešek se svým Královským liverpoolským orchestrem, podruhé Jakub Hrůša s Bamberskými symfoniky a teď do třetice navazujeme na významnou pozici české hudby v Anglii.

BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST Dirigent: Tomáš Hanus Orchestr Velšské národní opery Pražské jaro – Smetanova síň Obecního domu 12. 5.

Od prvních taktů bylo totiž zřejmé, že orchestr svého šéfdirigenta nejen poslouchá, ale že jde s každým jeho gestem a velmi rád s ním hraje. A když šlo o dílo, které je dirigentovu srdci obzvláště blízké, všichni hudebníci se zkrátka snažili ze sebe dostat to nejlepší.

Vyšehrad hrál Hanus v odvážně pomalém tempu, ale neztrácelo se napětí – provedení postavil na proměňující barevnosti od temné starobylosti přes radostné okamžiky slávy po úpadek, zánik a nakonec až k jakémusi zrození legendy. Byl to barvitý historický obraz. Na Vltavě bylo nejpozoruhodnější, že dirigent nikam nepospíchal, začal jemně lyricky, podpořil hlavní téma ve violách a violoncellech a postupně se dostával ke krásným jasným vrcholům. Ani Šárku neuspěchal a vymodeloval celistvý milostný příběh až k rychlému tragickému rozuzlení.

Zahájení 78. ročníku hudebního festivalu Pražské jaro.

Bylo občas slyšet, že orchestr nemá tak brilantní dechovou sekci jako Česká filharmonie, ale to je snad jediná výhrada, která by se dala najít. Smyčce měly krásně plný a vřelý zvuk, naprosto ideální byla rovnováha mezi žesťovou a smyčcovou skupinou. A co je hlavní, bylo poznat, že velšský orchestr je doma v opeře – naprosto přirozeně totiž cítí jednolitou zpěvnou linii a hladce se přenáší přes všechny tempové a rytmické přechody a proměny. Nebylo divu, že dalším vrcholem provedení byla lyrická část Z českých luhů a hájů. Když se hrají symfonické básně, vždycky jsou symfonické, ale ne vždy se povede, že to zní jako báseň. U Tábora a Blaníku bylo pozoruhodné, že sál nepřehltil pochodový hlomoz, ale dirigent opět našel lidskou a hudební tvář, tajemnou i hrdinsky odhodlanou.

Má vlast je poctivá a autentická

Na vlasteneckou otázku, čím je Má vlast výjimečná, odpovídá Hanus s nehledanou upřímností, „protože je poctivá a autentická“. A se stejnou jednoznačností a emocionální pravdivostí vedl orchestr i celé provedení. Zajímavé je, že pro nastudování zvolil nové kritické vydání partitury, začínal tedy jakoby od začátku, ale zúročil svou bohatou zkušenost. Na to, jak je Má vlast pro zahraniční orchestry obtížná, je neuvěřitelné, že orchestr měl za sebou jen jedno nastudování a provedení v domovském sále v Cardiffu.

„V Anglii jsou orchestry zvyklé pracovat úsporně a koncentrovaně,“ konstatuje dirigent, kterému orchestr při práci nevzdoruje, že „se něco hraje“, tak jak jsou léta zvyklí. Na druhou stranu, Orchestr Velšské národní opery má bohatou janáčkovskou tradici, kterou tu založil Charles Mackerras, a Tomáš Hanus na ni od roku 2016 navázal provedením už čtyř Janáčkových oper.

Z českých dirigentů mladší generace vystupuje v Praze nejméně, což je škoda a jistý pořadatelský dluh, ne-li přímo ostuda. Jeho rodné Brno, kde hostoval mj. na janáčkovském festivalu, je na tom o něco lépe. Tomáš Hanus je vynikající hudebník schopný předat orchestru naprosto přímočarou lásku k hudbě. Nemá potřebu se marketingově honosit svými úspěchy a názory, ale hned z Prahy odjíždí připravovat Rusalku do milánské Scaly. Je oblíbeným dirigentem ve Vídeňské státní opeře i v Mnichově a hostuje u světových orchestrů, které teď nebudeme všechny vyjmenovávat. Takže příště jen houšť a větší kapky.