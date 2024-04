Krotitelé duchů jsou zpátky. V novém příběhu Říše ledu veteráni i nastupující generace opět zachraňují svět

Sice šlo spíš jen o čestnou účast, zdůraznila však spojitost s kultem a nabídla prostor pro „meta“ hrátky s odkazy na popkulturní fenomén, jejž někdejší Krotitelé duchů představovali.

Skutečnost, že představitel jedné z původních postav Harold Ramis už nežije, tvůrci Odkazu (scénář spolu s Jasonem Reitmanem napsal Gil Kenan) organicky využili v příběhu a z dcery a zejména vnoučat doktora Egona Spenglera učinili novou generaci krotitelů. Svezli se přitom trochu na popularitě seriálu Stranger Things, jehož původně dětskou hvězdu Finna Wolfharda obsadili do role Spenglerova vnuka Trevora.

Ještě nadšenější krotitelka se stala z Trevorovy mladší sestry Phoebe (Mckenna Graceová), vědecky založené žačky, jejíž učitel Gary Grooberson (Paul Rudd) posléze vytvořil pár s matkou obou dětí Callie Spenglerovou (Carrie Coonová). Zafungovalo to možná až nad očekávání úspěšně a otevřela se cesta pro pokračování, které je právě tu. Pod režií je tentokrát podepsaný Gil Kenan a Jason Reitman s ním opět sdílí autorství scénáře.

Krotitelé duchů: Říše ledu USA, VB, Kanada 2024 Režie: Gil Kenan Hrají: Paul Rudd, Dan Aykroyd, Mckenna Grace ad. Premiéra 11. 4.

Všichni se sem nevejdou

Kdo měl za to, že v minulém filmu veteráni předali nové generaci štafetový kolík, aby mohli odejít na zasloužený odpočinek, bude překvapen. Úloha původního týmu totiž tentokrát ještě posílila, zejména to platí o postavě Raye Stantze v podání herce a spoluautora původního příběhu Dana Aykroyda.

Ray je nyní spolu se Spenglerovými potomky pilířem nově ustavené jednotky krotitelů duchů, která působí v původních prostorách v New Yorku a sklízí uznání veřejnosti smíšené s nelibostí úřadů. Ta postihne zejména Phoebe, která coby mladistvá dostane zákaz účastnit se spolu se zbytkem rodiny ostrých akcí. Také proto si najde novou kamarádku: ducha dávno zemřelé dívky jménem Melody.

Ten hlavní duch v novém příběhu je ovšem mnohem strašidelnější, pochází z dávných mýtů a pomocí své schopnosti cokoli zmrazit chce, jak jinak, ovládnout svět. Zpočátku je nicméně uvězněn ve starožitné kouli, kterou po své babičce zdědil Pákistánec Nadeem a pokouší se ji Rayovi prodat.

Do toho se ukáže, že v New Yorku působí ještě další skupina krotitelů zaměřená na výzkum, kterou vytvořil další z původních členů Winston Zeddemore. Ta má potíže zejména s duchem jménem Poseda, schopným ovládnout různé předměty.

Společná cesta všech spojenců k záchraně světa je vydlážděná očekávanými efekty i přiměřenou dávkou humoru a požadavky dobře snesitelné rodinné podívané plní celkem spolehlivě. Zároveň je však až zbytečně klikatá, budovaná se zřetelnou přemírou úsilí a starých i nových postav je na ní tolik, že se vedle sebe jen sotva vejdou.

Někdejší dětský hrdina Trevor zůstává v příběhu v podstatě jen proto, aby mohl opakovat, že už mu bylo osmnáct, Ruddův Grooberson se snaží naplnit své poslání hlavní komické postavy, ale show mu krade zbrusu nový příchozí Nadeem v podání Kumaila Nanjianiho, hvězdy seriálu Silicon Valley či filmu Pěkně blbě.

Bez ikony původních Krotitelů duchů Billa Murrayho se nové pokračování zjevně nechtělo obejít – rozpačité scény, které mu byly přiděleny, by ale ve filmu příliš nechyběly. Dan Aykroyd svou podstatně významnější úlohu zvládá s přehledem a nonšalancí, ale přece jen: celé to působí, jako když se zasekla předávka štafetového kolíku.

Nová generace nemá plnou volnost k rozběhu a tvůrci jako by ani nevěřili (a možná právem), že by to sama zvládla. Vypadá to, že osudem nově vzkříšených Krotitelů duchů je do poslední kapky vytěžit kouzlo bizarního archaického vozidla brázdícího současný svět, a pak skončit. Ale kdo ví, třeba se ještě dočkáme překvapení.