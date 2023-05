Přijmout svou mývalovitost. Třetí Strážci galaxie završují sérii se ctí, i když vrchol už mají za sebou

„Awesome Mix“ třetích Strážců galaxie Creep (Radiohead)

Crazy on You (Heart)

Since You Been Gone (Rainbow)

In the Meantime (Spacehog)

Reasons (Earth, Wind & Fire)

Do You Realize?? (The Flaming Lips)

We Care a Lot (Faith No More)

Koinu no Carnival (EHAMIC)

I’m Always Chasing Rainbows (Alice Cooper)

San Francisco (The Mowgli’s)

Poor Girl (X)

This Is the Day (The The)

No Sleep till Brooklyn (Beastie Boys)

Dog Days Are Over (Florence and the Machine)

Badlands (Bruce Springsteen)

I Will Dare (The Replacements)

Come and Get Your Love (Lolly Vegas Redbone) Soundtrack nazvaný Awesome Mix Vol. 3 si lze poslechnout na platformách Spotify či Apple Music a vychází také jako CD, digitální download a vinylové 2-LP, v červnu přibude i magnetofonová kazeta.