Skupina Žamboši se na pátém albu vydávají daleko za folkové standardy

Vsetínská skupina Žamboši do své diskografie lemované ziskem tří cen Anděl ve folkové kategorii (za nahrávky To se to hraje… z roku 2006, Přituhuje s vročením 2009 a předposlední Louvre starý tři roky) a dvěma enormně zajímavými sólovými počiny kapelníka Jana Žambocha (kytarové instrumentálky Guitar & Forest a zhudebněné verše světových básnířek Wolf Lost In the Poem) přidává nové album Světlojemy.