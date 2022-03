Náhle zemřel bubeník Foo Fighters Hawkins, bylo mu 50 let. Našli ho v hotelovém pokoji

Podle španělského magazínu Semana byl totiž Hawkins nalezen mrtvý v hotelu na severu kolumbijské Bogoty. Kapela tam měla vystoupit na tamním hudebním festivalu Estéreo Pìcnic.

„Rodina Foo Fighters je otřesena tragickou a předčasnou ztrátou milovaného Taylora Hawkinse,“ uvedla skupina. „Jeho hudební duch a nakažlivý smích s námi zůstane navždy,“ dodala.

Hawkins byl zřejmě nejvýraznějším členem Foo Fighters po frontmanovi Daveovi Grohlovi. Objevoval se po jeho boku při rozhovorech a hrával důležité role ve hravých videoklipech, kterými je kapela proslavená.

Texaský rodák dříve působil jako bubeník v doprovodných kapelách kanadských zpěvaček Alanis Morissette a Sass Jordan. Ve Foo Fighters bubnoval od roku 1997, kdy vystřídal jejího původního bubeníka Williama Goldsmithe. Ten musel kapelu opustit kvůli rozporům během natáčení druhého alba The Colour and The Shape. Foo Fighters po jeho vyhazovu album natočili celé znova s Grohlem za bicími.

Krátce poté Grohl oslovil právě Taylora Hawkinse, zda by mu někoho z branže nedoporučil. Hawkins však ukončil své dosavadní závazky a sám do Foo Fighters nastoupil. Grohla tehdy jeho krok překvapil, bubnovat pro Alanis Morissette bylo totiž v druhé polovině devadesátých let výrazně prestižnější prací. Sám Hawkins ovšem vyjádřil přání být regulérním členem rockové kapely.

Vedle Foo Fighters ještě bubnoval a zpíval ve svém bočním projektu Taylor Hawkins and the Coattail Riders či uskupení The Birds of Satan. Britský bubenický magazín Rhytm jej pro rok 2005 vybral nejlepším rockovým bubeníkem. Hawkins se objevil i ve filmu, ztvárnil roli Iggyho Popa v hudebním dramatu CBGB. Zahrál si tehdy po boku Alana Rickmana.

Skupina Foo Fighters vznikla v roce 1994 a několikrát vystoupila v Praze. Jejím lídrem a zpěvákem je zmíněný Dave Grohl, sám původně bubeník a spoluzakladatel legendární Nirvany.