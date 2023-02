Sochařka, malířka a básnířka Ellen Jilemnická navázala na Nezvala a složila svou vlastní poctu seznamu liter

Za tři roky to bude sto let, co vyšla Nezvalova Abeceda, jedna z vrcholných knížek českého poetismu. Vítězslav Nezval napsal, Milča Mayerová „zatančila“ jednotlivá písmena, Karel Paspa její kompozice nafotil – a Karel Teige to všecko upravil do podoby jedinečného artefaktu.