Soubor Cirk La Putyka připravuje dvě premiéry. Inscenace Senses se ujme finský režisér

„Samozřejmě všichni doufáme, že po dvou letech koronavirových opatření se vrátíme k ‚normálnímu’ fungování souboru a obecně živé kultury. Nevracíme se ale v přemýšlení o nových projektech zpět, naopak využijeme zkušenosti z řady netradičních akcí a večerů, které jsme za ty dva roky realizovali,” říká na úvod principál souboru Rosťa Novák.

„Zároveň se dle vzoru fungování novocirkusových souborů ze zahraničí budeme letos snažit optimalizovat celoroční repertoár - vedle dvou premiér postupně derniérovat starší inscenace,” dodává Novák.

Cesty

V inscenaci Boom, která má přemiéru v září, bude účinkovat nejmladší generace herců, tanečníků a akrobatů od 14 do 32 let sdružená v dlouhodobém projektu Cirku La Putyka nazvaném Young Blood. „Jsou to lidé, kteří nevystudovali žádnou novocirkusovou univerzitu. Je to skupina lidí, kterou jsme během covidu začali sami vzdělávat a vychovávat v cirkusovém umění. Oplývají neuvěřitelnou energií, entuziasmem, nadšením, chutí a talentem,” zdůrazňuje Novák.

V prosinci bude mít na Jatkách78 premiéru inscenace Senses, s níž se do Cirku La Putyka vrací po čtyřech předchozích představeních Isole, Batacchio, Slapstick Sonata a Kaleidoscope finský režisér Maksim Komaro.