Cesta dvou umělců k harmonii. Dělí je 60 let, jejich díla spolu ale dokonale kontrastují

V pražské Ville Pellé se setkávají dva umělci, jejichž tvorba má vzájemné průniky, a to i přes to, že je mezi nimi značný věkový rozdíl. Šedesát let bylo Stanislavu Kolíbalovi, když se Karel Štědrý narodil. Jejich společná výstava s názvem Paralely svědčí nejen o neutuchající výtvarné zdatnosti jednoho a rodící se další silné osobnosti druhého.