TrutnOFF se vrací ke kořenům. V srpnu proběhne po sedmi letech opět Na Bojišti

Trutnovský festival tak po sedmi letech proběhne opět na svém „rodném“ území v tradičním termínu od 17. do 20. srpna. Představí se na něm přes šedesát kapel všech žánrů. Organizátoři také oznamují první vystupující.

Legendární hudební přehlídka probíhala od roku 2020 na brněnské Střelnici pod názvem TrutnOFF BrnoON. K návratu do podkrkonošského Trutnova organizátory přimělo rozhodnutí nové koalice brněnského magistrátu, která chce v doposud pozapomenutém historickém areálu Na Střelnici začít stavět sportoviště s pěti hřišti na malou kopanou. Demoliční práce mají být zahájeny již v březnu. Naopak opačný impuls zazněl od nového trutnovského starosty i místostarosty, kteří nabídli organizátorům možnost návratu.

„V brněnském azylu začalo naše setkání zdomácňovat a bylo o nás pěkně postaráno. Nová magistrátní koalice se ale rozhodla urychlit zamýšlenou výstavbu a skvělý, pozapomenutý historický areál přeměnit na sportoviště s pěti hřišti na malou kopanou. První demolice by měly začít již v březnu a zasáhnou i prostory, kde se konal festival. Brno bohužel žádný jiný přírodní areál pro kulturní akce tohoto rozsahu nemá. Moravským a brněnským fanouškům, kteří si festival oblíbili, se omlouváme a zveme je pod hory,“ říká organizátorka festivalu Marta „Indiánka“ Vrbová Věchetová.

Festival by se v podkrkonošském Trutnově měl letos uskutečnit v tradičním areálu i na loukách v jeho těsné blízkosti. Tedy v podobě tak, jak jej znají trutnovští návštěvníci. I zde se však v dohledné době dvou až tří let plánuje nová výstavba. A to i na okraji samotného areálu.

„V Trutnově je po dlouhé době nový starosta, který má třináct zářezů na pažbě návštěv našeho festivalu. Když jsme se potkali v lokálu, projevil zájem, abychom se vrátili, a pozval nás k sobě. Sedli jsme si i s místostarostou ke stolu a slovo dalo slovu. Bavili jsme se i o možnostech náhradních luk, které byly za minulého starosty určeny k zastavění. Na Bojišti se má rovněž na jaře dokončit rekonstrukce nového hlediště. Na jeho okraji se však bohužel bude do dvou let nově stavět. Naděje je, uvidíme, jaké budou další perspektivy. Snad si areál zachová i do budoucnosti možnosti konání takového festivalu. Vracíme se ke kořenům,“ uvádí zakladatel festivalu Martin Geronimo Věchet.

První kapely

Program festivalu jako vždy ozdobí řada největších legend české populární i undergroundové scény, ale i mladých alternativních objevů a zástupců dalších hudebních proudů, směrů, žánrů a stylů.

Mezi prvními kapelami, které organizátoři oznamují, jsou například Monkey Business, punková legenda Visací zámek či Robert Křesťan s Druhou Trávou. Dalšími jsou hardcoreová skupina Kurtizány z 25. Avenue, šraml s hospodskými popěvky Sketa Fotr, brněnský Vítrholc básníka Karla Škrabala, bluesrockový Band of Heysek s anglickým zpěvákem Philem Shoenfeltem nebo polsko-slezská harmonikářka Beata Bocek. Zahraniční kapely oznámí pořadatelé v nejbližších dnech.

Vstupenky lze nyní v zimní edici zakoupit za nižší cenu 1600 korun na webových stránkách festivalu www.trutnoff.cz. I letos platí, že při objednání devíti vstupenek je desátá zdarma.