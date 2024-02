V nové sestavě vydává skupina Květy třetí singl. Podívejte se na klip

„Před časem mě oslovili, zda bych nehrál roli v rozhlasové hře Předvečer svatého Mikuláše. Je to příběh o klukovi, co touží utéct na jeden večer z domu a kamarád ho k tomu opravdu přemluví. A k tomu bylo ještě přání, zda bych nenapsal titulní píseň,“ popisuje vznik skladby autor hudby a textu Martin Kyšperský, který se rozhodl nabídnout svůj pěvecký part zpěvačce Kvietah.

„Ta skladba je ten okamžik zázraku, co se mi stává jen vzácně: napsal jsem ji hned, za malou chvíli. Celou melodii a všechna slova. Šlo to samo, jako kdyby mi to někdo odněkud diktoval. Nakonec se pro mne změnil i kontext. Předtím to byla písnička o dvou kamarádech a dobrodružství, jenže s tím vroucím ženským hlasem je v ní něco milostného,“ dodává Kyšperský.

Zpěvačka Kvietah, která mimochodem v březnu vydává druhé album Díky včely, vzpomíná na nahrávání takto: „Já si pamatuju, že mě Martin vyzvedl poblíž svýho domu a v bytě měl hrozně útulný studio. Tam jsme v příjemný atmosféře nahráli moje vokály a pak nám jeho přítelkyně připravila rybu k večeři.“

Ve zmiňované rozhlasové hře zazněla píseň pouze s akustickou kytarou. Skupina se jí později rozhodla dodat celokapelní podobu. „Když jsem přinesl píseň Květům, zaranžovali ji kluci do hodně svěžího zvuku pro celou kapelu. Zní to o level výš. Produkci, mix a mastering obstaral náš basista a klávesák Jura Habarta,“ popisuje práci na písni Kyšperský.

Videoklip k písni animoval Tomáš Poprik. „Chtěl jsem klip, co se nebude podobat našim věcem z posledních let. Takže jsme s Alešem Pilgrem posbírali spoustu předmětů - některé obskurní, jiné obyčejné. Je tam i pomalovaná lebka z Mexika, andělská křídla, cívky, moje první hračka připomínající mandolínu nebo miniaturní rostlina v květináči darovaná návštěvou. A aby tam byl něčím přítomný i ženský svět, přijela naše kamarádka, mladá sochařka Zlata Stránská. Její instaxové fotky tvoří nakonec rámec klipu, jeho příběh. Strávili jsme jedno odpoledne intuitivní manipulací objekty na dřevěné desce,“ dodává Kyšperský.

Skupina od prosince postupně zveřejňuje písně natočené v nové sestavě. Některé z nich se objeví na příští desce, která vyjde během letošního podzimu.