Vážně bych chtěl natočit komedii, prohlásil Tarantino. Láká ho oživit tradici spaghetti westernů

Ve svém snímku Tenkrát v Hollywoodu (2019) Tarantino zúročil svou posedlost filmovým průmyslem šedesátých let. Pokusil se vytvořit plastický obraz světa vypočítavých producentů, slibujících agentů a filmových hvězdiček, které mají ty nejlepší role již dávno za sebou. Ačkoliv se Tarantinovo jméno stalo synonymem pro rozpustilé krváky, Tenkrát v Hollywoodu do této kategorie docela nezapadalo a nabídlo spíše drama s komediálními prvky, kde klasicky „tarantinovských“ bylo zhruba jen posledních pět minut.

Tarantino svůj poslední film stihl převést do stejnojmenného románu (česky 2021, nakladatelství Prostor) a plně se věnoval filmové kritice na svém blogu. Nový film ale v přípravě zatím nemá. „Předně bych rád natočil komedii,“ svěřil se novinářům na filmovém festivalu v Římě, kde přebíral cenu za celoživotní dílo.



Jeho novým projektem by nakonec mohl být komediální western. „Bude to zábava! Chtěl bych natočit takový ten klasický spaghetti western, kde každá z postav bude mluvit jiným jazykem,“ doplnil. „Mexický bandita bude ve skutečnosti Ital, hrdina bude mluvit anglicky, zlý šerif německy, mexická tanečnice v saloonu bude ve skutečnosti Židovka. Bude to zábava. Všichni herci budou vědět, že mají mluvit až když ten druhý domluví.“

V roce 2016 Quentin Tarantino prohlásil, že svou kariéru hodlá ukončit po deseti celovečerních filmech. Tenkrát v Hollywoodu byl devátým. Co bude labutí písní oceňovaného režiséra, pokud své slovo dodrží?

V roce 2017 se hovořilo o tom, že Tarantino jako svůj poslední film zpracuje Star Trek. „Už k tomu existuje scénář. Ještě se nad ním musím pořádně zamyslet, ale zatím jsem na to neměl čas,“ odpověděl novinářům na otázku, zda bude opravdu režírovat film z kultovního sci-fi univerza. „Podle scénáře je to film pro dospělé. Pokud to nakonec natočím, tak to tak zůstane,“ sdělil poté v rozhovoru magazínu Empire. Od roku 2019 o projektu nejsou žádné nové zprávy a vypadá to, že se nakonec neuskuteční.

Režisér v rozhovoru v rámci festivalu dále prozradil, že se k natáčení filmu dostal paradoxně díky lekcím herectví. „Miloval jsem filmy daleko víc než ostatní studenti. Skutečně jsem je miloval, kdežto ostatní se starali jen o sebe,“ prohlásil. „Kvůli té láce jsem nechtěl ve filmech jen vystupovat. Toužil jsem, aby ten film byl můj film.“