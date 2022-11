Sebelítost už mě přestala bavit. Každý má příběh, který stojí za to vyprávět, říká spisovatelka Viktorie Hanišová

Lidovky.cz: O čem váš nový román je? O sektářství a životě v bludu, o rodinných tragédiích a traumatech, anebo o možné cestě z toho všeho ven?

Na to se strašně těžko odpovídá. Mohlo by to dělat dojem, jako bych si cíleně vybrala nějaké téma a pak se je snažila protlačit skrz konkrétní příběh. Ve skutečnosti je to naopak: patřím k těm šťastným autorkám, ke kterým příběhy přijdou takzvaně samy. Třeba nemůžu spát a myslím na blbosti a napadne mě nějaký příběh a ten už pak stačí jenom rozpracovat. To, co napíšu, musí mít samozřejmě víc než příběh, ale to je pro mě sekundární. Ale ano, nový román je o všem, co zmiňujete, a z mého pohledu se mezi první tři body dá položit rovnítko. Mě samozřejmě – spíše jako člověka než autora – zajímá, jestli je možné najít cestu ven z tak těžkého traumatu, jaký prožili Teo v Neděli odpoledne, Sára v Houbařce a Eliška v Rekonstrukci. Ve skutečnosti pořád píšu ten samý příběh.