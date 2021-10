Vyměň smích za kariéru a je konec. Nikdo neumí tak krásně podat životní smutek jako Paolo Sorrentino

Neapol se má k Římu asi tak jako Ostrava k Praze, že ano? Takže si představme, že z Ostravy vzešli dva umělci, kteří hýbou současným světem. Protože když mluvíme o Neapoli, tak odtud pochází jednak Elena Ferrante, jež dobyla svět románovou tetralogií Geniální přítelkyně.

A jednak Paolo Sorrentino (1970), režisér filmů jako Velká nádhera, Mládí či nejnověji Boží ruka. Jenže takové připomínání, že jinde točí filmy a píšou knihy, které zajímají celý svět, a že tam dokonce hrával Maradona – proto ta Boží ruka –, zatímco u nás už dlouho pouze točíme filmy, píšeme knihy a hrajeme kopanou, neradi slyšíme. To totiž není vůbec příjemné, jestli to náhodou nevíte, člověka to děsně otráví…