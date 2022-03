Vyšly unikátní nahrávky Vladimíra Mišíka z doby, kdy jeho ETC... hráli jazzrock

Mezi fanoušky bývá tato éra často označována za „jelínkovskou“. Mladý kytarista Jiří Jelínek přišel přišel ze skupiny Expanze (kde mimochodem tvořil kytarový tandem se začínajícím Michalem Pavlíčkem) a pobyl v kapele něco málo přes rok. Jeho až kultovní pozici v historii ETC..., ale i české scény vůbec posílila kromě samotné jeho hry bezesporu také velmi předčasná smrt vlastní rukou.

V roce 1987 vyšly v prapodivném formátu dvojEP nahrávky z tohoto období pod názvem Jiří Jelínek in memoriam a dvě z nich jsou také součástí aktuálně vydaného archivního CD.

Doplňují je záznamy jak například z rozhlasového studia, tak profesionální i amatérské, ale kvalitní a zvukově samozřejmě upravené koncertní snímky. Ty nyní vycházejí vůbec poprvé. A to včetně vystoupení ETC... na legendami opředeném festivalu Koncert mladosti ve slovenském Pezinku v červenci 1977.

Mezi skladbami jsou mimo jiné zhudebněná báseň Františka Gellnera Pomalu v revolver se ztrácí víra, živá verze písně Biograf, známé z prvního Mišíkova alba nebo Jelínkova Na okraji, v koncertním podání radikálně odlišným od pozdější studiové verze známé z alba ETC...2 (a také s jiným textem). Jazzrockové instrumentální tendence dotvrzuje hned pět skladeb bez zpěvu, bluesové kořeny kapely pak coververze Baby Will You Please Help Me od Charlieho Musselwhitea.

Jediné dvě uvedené skladby vyšly v reálném čase svého vzniku: Já mám schůzku o půl páté a Lady Vamp na singlu z roku 1977.