Zemřel dabér Vilíka ze Včelky Máji. Milanu Stehlíkovi, který hrál téměř 50 let v Národním divadle, bylo 77 let

Informaci přinesl mluvčí první scény Tomáš Staněk.

Milan Stehlík po absolvování DAMU v roce 1966 nastoupil do Městských divadel pražských. Hned čtyři roky poté se ale stal členem Činohry Národního divadla, kde hrál až do nedávné doby. Za bezmála padesát let zde ztvárnil více než stovku nejrůznějších rolí.

Po boku Dany Medřické se objevil ve slavné Kočičí hře, mimo jiné si zahrál v Lakomci, Lucerně, Roku na vsi či Sluhovi dvou pánů. Z posledních produkcí první scény, kde se Stehlík objevil, jmenujme Audienci u královny, Zbyhoň!, Sen čarovné noci či operu Juliette (Snář). Účinkoval i ve Wilsonově inscenaci 1914. Spolupracoval s Divadlem v Celetné či Strašnickým divadlem.

Vedle divadelních rolí se objevoval i ve filmu a televizi. Poprvé se už v roce 1966 předvedl v televizní produkci Dobrodružství Huckleberryho Finna. Zahrál si v Princi a chuďasovi, Pokladu krále Davida, Nezbedné pohádce či seriálu Laskavý divák promine. Jeho poslední filmovou prací se stal snímek Anglické jahody z roku 2008, v seriálu Doktor Martin si zahrál ještě v roce 2016.

Věnoval se i dabingu, kde jej nejvíce proslavil hlas trubce Vilíka v oblíbeném animovaném seriálu Včelka Mája. Z pořadů pro děti je známý ještě jako hlas Brepty v seriálu Gumídci nebo hlas Lenocha ve Šmoulech.

Stehlík se v roce 1944 v Mladé Boleslavi narodil do umělecké rodiny, jeho rodiči byli režisér a dramaturg Miloslav Stehlík a herečka Věra Budilová.