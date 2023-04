Pod křížem i půlměsícem. Kniha Lajla znamená noc nám pomůže pochopit s muslimským a arabským světem

Žili ale zástupci zmíněných vyznání skutečně v „Al-Andalúsu“ v míru, nebo je to současné promítání našich představ do dějin? A zapustili muslimové ve Španělsku kořeny tak hluboko, že jsou patrné dodnes, anebo ve Španělech posílili křesťanskou identitu? I to jsou otázky, na které hledá odpovědi kniha Lajla znamená noc, jejíž autorkou je polská novinářka Aleksandra Lipczaková.

Co se týká otázky podstaty dávného soužití, je autorka opatrná k vyslovování silných hypotéz. Předestírá širokou škálu teorií odborníků: proti idealizovanému obrazu stojí opačně extrémní, podle něhož šlo o režim připomínající Jihoafrickou republiku za apartheidu. A uprostřed se nachází koncept „paralelních společností“: společný život a práci členů různých etnických a náboženských komunit nikoli ve jménu ideálu tolerance, nýbrž ve jménu pohodlí a vlastního prospěchu.

Prameny podle ní svědčí o někdy dost zlehčujícím zacházení s náboženskými symboly (v jedné arabské básni prý muslimský autor popisuje, jak „požádal mladého křesťana, aby mu v rámci erotické hry nakreslil na čelo znamení kříže“). U mnoha dalších je nutné je citlivě interpretovat: jestliže existovaly zákazy pobývání v domech jinověrců, tak to potvrzuje, že k takovým návštěvám docházelo.