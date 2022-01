Nezačít příliš brzy a skončit včas. Respektive začít dobře a dobře taky skončit, to je, oč tu běží. A netýká se to jen jednotlivých textů. Leckterý literát totiž rovněž dbá na to, aby jeho dílo působilo kompaktně, aby tam nebyly žádné ostudné prvotiny či senilní pseudochytristiky. Což ve 20. století bylo dvakrát obtížné, protože spisovatelé nesváděli souboj pouze se svými schopnostmi a možnostmi publikovat, ale též s ideologickou zaslepeností a služebností.