Modrá skleněnka. Jak těžké bylo pořídit nejslavnější fotografii světa?

Poslední muž na Měsíci je zvláštní přídomek. Většina podobných se pojí s číslovkou „první“. Kdo byl prvním Evropanem v Americe. Kdo první obeplul Zemi. Kdo se jako první vznesl letadlem těžším než vzduch. Kdo byl první ve vesmíru. Kdo zanechal první stopu na Měsíci. Ale poslední?

Může to působit i směšně. Kdo byl poslední v Americe? Kdo jako poslední obletěl Zemi? I když v některých oborech se to už rýsuje. Kdo bude posledním Evropanem, který jel autem se spalovacím motorem? A v jiných to platí už dávno. Kdo zastřelil posledního medvěda na Šumavě? (Lesník Johann Jungwirth 14. listopadu 1856.) Zatím otevřené je to u posledního člověka na Měsíci.

Byl jím Eugene Cernan (1934–2017). Letěl v Apollu 17 s Ronaldem Evansem a Harrisonem Schmittem jako velitel. Odstartovali 7. prosince 1972, na Měsíci přistáli 11. prosince a než 14. prosince opět odletěli, Cernan tam jako poslední člověk zanechal stopu.