Na Pražské jaro přijedou Ronaldo a Messi violy. Chceme představit soudobou hudbu, říká dramaturg

Lidovky.cz: Jak přilákáte diváky a posluchače na Pražské jaro, když například v oboru violy bude letos účinkovat, obrazně řečeno, Ronaldo a Messi a budou spolu hrát exhibici. Lze to vysvětlit širšímu publiku?

Viola je často opomíjený nástroj a terč muzikantských vtipů. Má to své převážně historické důvody, svou polohou, například ve smyčcovém kvartetu či orchestru, hraje viola střední hlas a není tak dobře slyšet jako první housle, ani jako basová linka violoncella. V klasicistních symfoniích byly violové party často doplňkové, vyplňovaly harmonii, a to je důvod, proč se na ni pohlíželo jako na méněcenný nástroj. Odtud pocházejí vtipy o violistech. Současně ale platí, že viola je krásný nástroj s nezaměnitelnou barvou, sytou a snad trochu melancholickou.

Je to zachyceno i ve slavné Hlaváčkově básni Pozdě k ránu: svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji. Poprvé v historii Pražského jara jeho mezinárodní soutěž patří viole. Rozhodli jsme se, že pro tento nástroj uděláme, co největší statement pro violu a pozveme Ronalda i Messiho violy, tedy Antoina Tamestita a Tabeu Zimmermannovou, jestli jste svou otázkou narážel právě na ně. Ale v porotě je řada dalších skvělých muzikantů včetně Gartha Knoxe, který byl členem Arditti Quartet a Ensemble intercontemporain, nejlepších souborů zaměřených na soudobou hudbu.

V porotě jsou i další špičkoví muzikanti včetně českých zástupců Kristiny Fialové a Pavla Nikla. Nejraději bych jmenoval všechny. Antoine Tamestita jsme navíc oslovili, aby se stal rezidenčním umělcem festivalu.