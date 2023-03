Vězni vlastního luxusu a řečí o sobě samých. Román Obrys je přesným obrazem současného západního světa

Ano, to rozhodně nelze zatajit: v románu Obrys se toho příliš neděje. Je tak otázka, jestli si publikací jeho českého překladu britská spisovatelka Rachel Cusková (1967) vylepší zdejší obraz, jejž dosud utvářel jediný román Arlington Park (2006). Jeho převod zde vyšel před osmi lety a poněkud zapadl ve velkém množství ženských příběhů. Není divu, román nasvěcuje jediný den pětice mladých žen z londýnské vilové čtvrti.

A je to bohužel titul snadno zapomenutelný, ba dokonce něčím protivný. Snad onou všetečností, malicherným zdůrazňováním detailů, jež mohly zůstat nevysloveny. Respektive které měly zůstat nevysloveny, aby šlo o dobrou literaturu. Ovšem pak by nebylo o čem psát…

Nyní se zdá být poměrně dobrý důvod k návratu k dílu britské prozaičky, jelikož její nejnovější román Second Place (2021) se dostal mezi nominované na Bookerovu cenu a hlavně vychází ze vzpomínkového textu Lorenzo in Taos z roku 1932, napsaného Mabel Dodge Luhanovou, jež s manželem v Novém Mexiku založila literární kolonii, kam na začátku dvacátých let přijel i D. H. Lawrence, pozdější autor Milence lady Chatterleyové.