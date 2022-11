Výlety do historie 20. století s českými spisovateli. Které knihy si přečíst?

Není to žádný povídkový diamant, na druhou stranu se dá považovat za dobrý vstup do knihy a do tématu. Úvodní povídka souboru Liliputin se jmenuje Sabotér a muž ve středním věku se v ní vydává na válečnou Ukrajinu a už po cestě čím dál víc naráží – vidí, že jeho běžný den je příliš široký luxus, jehož křídla se pomalu, ale jistě lámou.

Na opačném konci „povídek z války“ jsou Labutě, jež se pro změnu odehrávají v Moskvě, kde se dvě milenky chystají ke svéráznému baletnímu protestu proti Putinovu režimu. A i jim jistě někdo velmi brzy poláme křídla… Ani tady se nejedná o žádný povídkový skvost ani o skvělé vyvrcholení souboru, avšak aspoň nejde o text neúměrně dlouhý.