Měl Slánský, co si zasloužil? Proces, který i po letech stále fascinuje svou absurditou

Proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem, od jehož zahájení uplyne zítra přesně 70 let, dodnes fascinuje svou absurditou – souzen byl bývalý generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, muž č. 2 represivního režimu, jejž pomáhal sám budovat – i brutalitou. Ze 14 obviněných jich bylo k smrti odsouzeno a popraveno jedenáct.

Od 90. let dominuje historiografii tohoto tématu historik Karel Kaplan, jehož autoritativní Zpráva o zavraždění generálního tajemníka (1992) vyšla nově i tento rok pod názvem Mám, co jsem si zasloužil: zpráva o zavraždění Rudolfa Slánského a spol. (2022). Dá se tedy vnést do případu nějaké nové světlo? Jak dodává historik Ondřej Vojtěchovský, možná stačí „jen“ si staré prameny přečíst novýma očima a přidat k nim to, co nového zatím zjistili kolegové v jiných zemích bývalého východního bloku, včetně SSSR.