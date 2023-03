Jeho jméno si nezapamatujete, ale spletitý příběh ano. Norský písničkář vydal svou první knihu

Recenze

Kdo z nás by nechtěl dědit? A čím dřív, tím líp, protože dlouhověkost seniorů dnes způsobuje, že čím dál častěji dědí až předčasní důchodci po důchodcích. Ale jde taky o to, co člověk zdědí. Všichni si představují domy, šperky, auta a především moře peněz… Jenže co byste dělali, kdybyste zdědili jezero jako vypravěč novely Rybářská chata norského autora Steina Torleifa Bjelly?