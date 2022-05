Sága rodiny Berezinků pocházející z Ukrajiny. Čím je román Patriarchátu dávno zašlá sláva stále aktuální?

Cena Jiřího Ortena se předává od roku 1987 a je určena autorům do třiceti let. Mělo by tak jít o poukázání na ty mladé literáty, kteří jsou největším příslibem. Státní cena za literaturu je naopak oceněním, které by mělo stvrzovat spisovatelovu nepominutelnou pozici v rámci českého písemnictví. A pokud budeme oboje literární vavříny brát jako reprezentativní, pak se můžeme ptát: Kolik těch výjimečných nadějí tedy po letech potvrdilo svůj status? Kolik českých spisovatelů je držiteli Ceny Jiřího Ortena i Státní ceny za literaturu?

Odpověď je snadná: Jde dosud o jedinou výjimku potvrzující pravidlo, že jedno ještě automaticky nepředurčuje k druhému. Otázkou je, zda se máme tímto výsledkem nějak znepokojovat. Lze totiž poukázat minimálně na to, že neexistuje žádná přímá kontinuita – poroty jsou naprosto odlišné, proměňují se v čase a stejně tak se v čase proměňují samotní literáti. Třeba se naprosto odmlčí. Jiní zas debutují až po třicítce, takže se jich Cena Jiřího Ortena logicky netýká.