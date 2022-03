V ukrajinských pohádkách teče mnohem víc krve. A proč vlastně Mařenka propíchla Jeníčka vidlemi?

„Vstoupit do světa pohádek je vždycky nebezpečné,“ prohlásil klasik G. K. Chesterton. Proto se vzhledem k aktuální situaci vyzbrojme a vstupme do světa drsných až drastických pohádek ukrajinských. Třeba z knihy Pomsta Oleksy Dovbuše – publikace sice starší, přesto jediné, která za posledních 50 let k tématu vyšla.