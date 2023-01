Neandertálskou kometu už můžete vidět pouhým okem i z Česka. Zítra bude nejblíže Zemi

Doporučujeme

To je hranice, od které by mohla být vidět neozbrojeným okem kometa C/2022 E3 (ZTF). Přezdívá se jí také Neandertálská. Naposled se totiž přiblížila k Zemi zhruba před 48 tisíci lety. Mohli ji proto zahlédnout i neandertálci. Ti vymřeli o osm tisíc let později. Jestli bude kometa z našeho území tentokrát vidět bez dalekohledu, je otevřená otázka. Zdánlivou jasnost objektu popisuje jednotka, které se říká hvězdná velikost, cizím slovem magnituda.