Psycholog, který změnil ekonomii. Daniel Kahneman rozboural představy o tom, že se chováme ekonomicky racionálně

Málokterý člověk dokázal to, co se podařilo nedávno zesnulému Danielu Kahnemanovi: odborník v jednom oboru změnil myšlení v oboru úplně jiném. A nejen to, ještě jako psycholog dostal Nobelovu cenu za ekonomii.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit