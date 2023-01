Pokud ano, šlo by o dosud nepopsaný druh ichtyosaura. Ichtyosauři se proháněli pozemskými oceány v období zhruba od 250 do 90 milionů let před dneškem. Tvarem těla připomínali moderní delfíny nebo tuňáky.

Kdekdo je považuje za vodní dinosaury. V tom se ale mýlí. Ichtyosauři k dinosaurům nepatřili. Kvůli jejich přizpůsobení životu ve vodě zatím není jasné, se kterou skupinou obratlovců jsou příbuzní.