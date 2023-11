Názor

V pátek 1. prosince skončí jedna éra českého a nejspíš i slovenského internetu. Na oblíbeném serveru Ulož.to nebude možné sdílet soubory. Služba tak ve své dnešní podobě zanikne. Konec činnosti neoznámila. Jak dlouho bude ještě existovat, je však otázka. V diskusi na webu Lupa.cz shrnul důsledky změny uživatel vystupující pod přezdívkou Tom04: „Tak to to můžou rovnou vypnout úplně a ušetřit si pár let trápení, než se to stane stejně.“