Přítomnost umělé inteligence v hodinách rozhodně nenahrazuje učitele, ale může proces učení učinit zábavnější a pro žáky atraktivnější. Děti ve spolupráci s ní rozvíjejí svoji kreativitu, schopnost spolupráce, kritické myšlení i digitální kompetence. Má ale i svá rizika.

Mezi dnes nejoblíbenější aplikace úzké umělé inteligence patří také nástroje pro překlad jazyka, rozpoznávání obrazu a nově i dostupné generátory smysluplného textového a obrazového obsahu.

Žáci mají o AI zatím jen mlhavé představy

„Když dnes sledujeme, co se děje kolem obrazových a textových generátorů, je těžké říct, jak se bude situace vyvíjet dál. Může nám to v mnohém pomoct a uvolnit ruce pro řešení důležitých problémů současnosti, ale musíme rozumět tomu, jak umělá inteligence funguje, co nám přináší a jaké jsou její limity,“ říká Eva Nečasová, zakladatelka projektu AI dětem, který má ambice ovlivnit, co a jakým způsobem se bude o umělé inteligenci učit ve školách.