Člověk by na Marsu mohl být za 16 let, říká popularizátor kosmonautiky Majer

Lidovky.cz: V pátek 12. dubna tomu bylo přesně 63 let od startu kosmické lodě Vostok 1 s Jurijem Gagarinem na palubě. Byl to první pilotovaný vesmírný let. Má ale smysl posílat do kosmu lidi i dnes? Zvládnou snad něco, co stroje nesvedou?

K pilotovaným letům máme víc důvodů. Když vyšleme do vesmíru sondu, je to často levnější: nemusíme zajišťovat kyslík k dýchání, optimální teplotu, radiační stínění a podobné věci. Dozvíme se něco o prostředí, které sonda zkoumá, přistane třeba na Měsíci nebo na Marsu. Když pošleme člověka, je to náročnější a dražší, zároveň ale se ten člověk sám stane experimentem. Můžeme sledovat, jaké účinky má kosmický let na jeho tělo. Znalosti se pak mohou uplatnit na zemi v běžné medicíně.

Lidovky.cz: A další důvody?

I když je to trochu sci-fi, jednou určitě bude potřeba založit nějakou kolonii, třeba na Marsu. Abychom, jak říkaly naše babičky, neměli všechna vajíčka v jednom košíku. Země se může stát neobyvatelnou. Teď nechme stranou nějaké environmentální hrozby z hlediska účinků lidské civilizace, může ale explodovat sopka, může do nás narazit nějaká planetka, může se objevit nějaký smrtící virus. A pokud budou všichni lidé žít pouze na Zemi, znamenalo by to konec lidstva. Zkušenosti s pilotovanými kosmickými lety se nám pak budou velmi hodit.

Lidovky.cz: Doufejme, že je to vzdálená budoucnost. Co však čeká pilotované lety v dohledné době? Nejdůležitější asi bude americký program Artemis.