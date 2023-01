Kniha, která popisuje vznik Velké Prahy. Jak lidé pojmenovávali ulice a náměstí?

Současně s pádem staleté podunajské monarchie, která přestala existovat za rachotu barbarsky rozbitého Mariánského sloupu nebo zbytečného odklizení pomníku maršála Radeckého, vyvstalo nově narozené republice množství problémů, jež bylo třeba urychleně řešit. Vedle urgentních otázek ekonomických, zahraničněpolitických či bezpečnostních tu byla i otázka hlavního města mladičkého Československa.

Ne, nešlo o to, jaké město by jím mělo být: o Praze samozřejmě nebylo pochyb. Daleko víc šlo o to, jak metropoli zmodernizovat v moderní době, která bude nadále plnit historickou symboliku v kontinuitě české státnosti, bude dostatečně reprezentativní a zároveň praktická a efektivní v řešení potíží svých obyvatel v oblastech bydlení nebo průmyslu.