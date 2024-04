Z jaké rodiny jsi, takové máš vzdělání. České školy neumí setřít nevýhodu sociálního původu, říká expert Gargulák

Když má uvést aktuálně nejpalčivější problém českého vzdělávacího systému, analytik Karel Gargulák to vidí jasně: „Čím dál víc a v plné nahotě se ukazuje, že v našem obrovsky decentralizovaném systému není nikdo, kdo by byl přímo odpovědný za kvalitu vzdělávání v každé škole regionu. Vše záleží na řediteli. Vedle sebe tak stojí školy pedagogicky vynikající a ty velmi špatné. Jak k tomu ale přijdou děti, které chodí do těch s mizernou výukou?“

Lidovky.cz: Čím to je, že kvalita škol je u nás tak různá?

Základní školy zřizuje obec. Většina zřizovatelů nemá kvalifikované lidi, kteří by uměli kvalitu školy posoudit a zajistit. Čest výjimkám. A není tu žádná organizace, která by to zařídila za ně. Někdo, kdo by stál mezi školou a vzdáleným ministerstvem, které má jiné úkoly – nastavit legislativu a zajistit finance.

Máme asi 4300 základních škol a více než 6000 obcí. Zhruba 2300 obcí je zároveň zřizovatelem základních škol a devadesát procent z nich zřizuje jednu jedinou školu. Z toho vyplývá, že jsou to spíš menší obce a města, které nemají kvalifikovaný aparát.