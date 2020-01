3 nejčastější problémy se zvukem při výuce a jak je vyřešit

Dobře slyšet je jedna z nejdůležitějších potřeb při výuce. Akustika prostoru, ozvěna zvuku, velikost místnosti a vzdálenost mezi učitelem a studenty, jakož i úroveň okolního hluku a hluku na pozadí mohou negativně ovlivnit schopnost studenta slyšet.

Zvuková řešení ve třídě je možné navrhnout tak, aby zlepšila sluchový zážitek všech studentů. A jsou stále více považována za kritická pro úspěšné výsledky vzdělávání. Tady jsou některé z nejčastějších problémů a to, jak je co nejlépe vyřešit.

Ve třídě je příliš mnoho okolního hluku a hluku na pozadí

Řešením mohou být jednoduché úpravy v místnosti.

Hodně okolního hluku v učebnách pochází z vnějšku místnosti. Akustické panely a zvukotěsné závěsy, které pohlcují okolní hluk a také zabraňují zvuku ve třídě odrážet tvrdé povrchy, jako jsou stěny, stoly, židle a tabule, jsou také jednoduchým a nákladově efektivním řešením.

Studenti říkají, že je těžké slyšet v zadní části učebny

Čím větší je učebna, tím těžší je pro studenty, kteří sedí dál od učitele, slyšet. Odpovědí na to je ozvučení místnosti.

Nejzákladnějším řešením zesílení je mikrofon – statický nebo pohyblivý – do kterého učitel mluví. Pro sofistikovanější řešení mohou vzdělávací instituce zvážit i dynamický systém zvukového pole. Ten přenáší zvuk do reproduktorů umístěných rovnoměrně v celé místnosti, umožňuje dodávat studentům zvuk ve stejné a pohodlné hlasitosti bez ohledu na to, kde jsou.

Špatnou kvalitou zvuku ve třídách trpí nejen studenti, ale i učitelé

Infekce hlasivek a krku jsou častým důvodem onemocnění u učitelů. A právě zlepšená akustika místnosti a zesílení zvuku mají za následek to, že učitelé nemusí zvyšovat hlas, aby byli slyšet. Školy využívající zvuková vylepšení ve třídě pak hlásí výrazné snížení absence učitele v důsledku problémů s hlasem nebo krkem.

Zvuková vylepšení, která společnost AVTG nabízí vzdělávacím institucím, umožňují společné učení, zvyšují spokojenost učitelů i výsledky studentů. Jejich práci jste mohli vidět, tedy spíše slyšet, při předávání cen Nadačního fondu Neuron v Národním muzeu.