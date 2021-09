Buďte na nový školní rok připraveni. vybavte dětem pracovní stůl

Dopřejte jim bezdrátové designové klávesnice, rychlonabíjecí stanice, myši s ergonomickými tvary, skvělý akustický zážitek z hudby z bezdrátových sluchátek a další příjemné vychytávky o kterých se nám před několika lety ani nesnilo. Lehké, bezdrátové a přenosné produkty lze používat nejenom doma, ale pomocí cestovního batohu Yenkee přenesete bezpečně všechna zařízení i do školy, nebo ke kamarádům.



SET TENDENCY KLÁVESNICE S MYŠÍ V JEDNOM BALENÍ S ELEGANCÍ ČERNÉ A ŠEDÉ



Hledáte pro své studenty ideální combo sestavu pro počítač? Seznamte se skvěle zpracovaným bezdrátovým setem YKM 2007 od YENKEE. Skládá se ze dvou částí – klávesnice a myši, které komunikují s počítačem skrze jediný USB konektor. Díky bezdrátovému přijímači signálu o frekvenci 2,4 GHz je přenos zajištěn až do vzdálenosti 10 metrů. Navíc v balení naleznete redukci na USB-C, díky níž je možné klávesnici připojit k moderním notebookům.

Set je spolehlivým řešením pro zábavu doma i práci ve škole. Tenké a elegantní tělo klávesnice je vyrobené z prémiových materiálů. Klávesy jsou usazené na špičkových nůžkových spínačích pro pohodlné psaní, které navíc vynikají okamžitou odezvou na stisk. Krom toho, je klávesnice tak tichá, že neruší ani okolí. Myš díky ergonomickému tvaru a povrchu příjemnému na dotyk je ideální volbou pro školní i domácí použití. Myš mohou navíc používat leváci i praváci. Citlivost lze nastavit až na 1 600 DPI, což je optimální rychlost pro práci s dokumenty.

CESTOVNÍ BATOH S OCHRANOU PROTI KRÁDEŽI, VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ...

Cestovní batoh od Yenkee s ochranou proti krádeži byl vyroben z těch nejodolnějších materiálů, a speciální design je pak pomyslnou třešničkou na dortu. Je určený pro přenášení klávesnic, myší a notebooků do velikosti 15,6 ". Vzhled batohu NOMAD je přizpůsoben městskému prostředí a je ideálním řešením pro ty, kteří často cestují, tráví čas v přeplněných městech, využívají veřejné dopravy nebo létají letadly. Kapsy a zipy batohu jsou důmyslně skryté, aby se k nim případný zloděj nedostal.

Batoh je možné uzamknout systémem TSA, který je také označován jako globální bezpečnostní systém. Tímto způsobem je možné uzamykat svá zavazadla, předejít nepříjemnostem s kapsáři a zloději, a zároveň umožnit bezpečnostním orgánům kontrolu zavazadel bez poškození.

Jistě oceníte také integrovaný nabíjecí USB konektor, který umožní z vnitřní strany jednoduše připojit powerbanku k mobilnímu telefonu. Stává se tak vhodnou alternativou nabíječky pro uživatele chytrých telefonů, kteří chtějí být stále na příjmu a používání telefonu se nevzdávají ani na cestách. Pohodlí a zdraví pro vaše záda pak zabezpečí kvalitně polstrovaná zadní strana batohu.

PORADÍM SI I S NOTEBOOKY, GAN NABÍJEČKA DO SÍTĚ 65W

Telefon? Umí. Tablet? Umí. Notebook? Ten také. Výkon až 65 W si hravě poradí i s notebooky, ke kterým možná výrobce přibalil velkou nevzhlednou cihlu, jenž nazývají nabíječkou. Se GaN nabíječkou od Yenkee však nutnost tahání této zátěže v batohu zcela odpadá. V jednom malém těle najdete řešení pro nabíjení svého mobilu i notebooku, a to stále při vysokých výkonech. Konkrétně při zapojení obou USB-C konektorů se jedná o 1x 45 W a 1x 18 W.



MALÁ, ALE VÝKONNÁ A CHYTRÁ A PRO KAŽDÉHO

Cestujete? Ano. A neustále. Ze zásuvky, do batohu a zase do jiné zásuvky. Nabíječka do sítě GaN procestovala každý kout nejedné domácnosti či kanceláře. Aby ne. Díky kompaktním rozměrům nezabírá místo v kabelce, batohu, tašce. Vždy pro ni najdeš místo. Její malost je však pouze v rozměrech. Výkon má obří. Tomu vděčí nové inovativní technologii GaN (Gallium Nitride), která umožňuje zmenšit rozměr těla nabíječky až o 30 %, a přesto si uchovat vysoký výkon větších kolegyň.

Krom toho, že je výkonná a kompaktní, tak je hlavně chytrá. V jejím těle se ukrývá inteligentní čip, který komunikuje s nabíjeným zařízením, a vždy zvolí optimální výstupní výkon tak, aby připojenou elektroniku nepoškodil, a nabíjel ji zároveň co nejrychleji. Na těle se rovněž nachází dva USB-C porty a jeden USB-A konektor podporující technologii QuickCharge. Pokud jde o podporu nabíjecích protokolů, tak se nemusíte bát. Z výčtu stojí za zmínku QuickCharge, Power Delivery či Apple 2,4 A.

DOBÍJECÍ KLÁVESNICE TRIM, BEZDRÁTOVĚ ČISTÝ DESIGN

Dobíjecí klávesnice plné velikosti se spolehlivým 2,4GHz bezdrátovým připojením a provozním dosahem až 10 m. Tenké a elegantní tělo vyrobené z prémiových materiálů kombinované se špičkovými nůžkovými spínači pro pohodlné psaní s okamžitou odezvou na dotyk.

Vestavěná dobíjecí baterie podporuje 90 hodin nepřetržité práce. Díky funkci uzamčení Fn si můžete vybrat, zda chcete ve výchozím nastavení používat multimediální funkce nebo standardní tlačítka F1 až F12.

Pro nabíjení baterie této klávesnice můžete použít jakýkoli USB zdroj energie (včetně portu USB na PC nebo notebooku). Nabíjecí micro USB kabel je součástí příslušenství. Klávesnici můžete nabíjet během používání pro nerušení pokračování v práci. Klávesnice se po 3 sekundách nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu pro úsporu energie. Pro šetření baterie můžete klávesnici v době, kdy není používána, vypnout a prodloužit tak životnost baterie a intervaly mezi dobíjením.

MYŠ HAVANA, BEZDRÁT VLÁDNE

Díky NANO bezdrátovému přijímači dosáhne signál až do vzdálenosti deseti metrů. Vaše pole působnosti se mění. Ovládnete myš z pohodlí postele, při relaxu na pohovce, nebo když zrovna prezentujete a nemůžete být u svého notebooku. Kabelům odzvonilo.

Můžete si vybrat ze tří různých barevných kombinací. Metalické odstíny ve spojení s designovým rýhováním skvěle doplní vaši výbavu. I s myší se dá zazářit. Je vhodná pro praváky i leváky. Perfektní tvar je koncipován tak, aby sedla do každé dlaně. Vydrží nekonečně dlouhé pracovní směny bez toho, aniž by vás nějak unavila.

TRUE WIRELESS SLUCHÁTKA GEMINI, PÁR PŘÁTEL STAČÍ MÍT

Tyto sluchátka jsou přesně ti parťáci, které jste hledali pro svůj volný čas, cvičení nebo učení. O bezdrátový přenos vašich oblíbených skladeb se stará moderní Bluetooth 5.0 a vysoce kvalitní komponenty. Díky nim se můžete těšit ze skvělého akustického výkonu kteréhokoliv hudebního žánru. Jsme kompatibilní se všemi zařízeními iOS a Android.

Nikdo z nás nechce být omezován výdrží baterie. Proto se na ně můžete spolehnout po celý den. Samotná sluchátka jsou schopny přehrávat nepřetržitě hudbu až 4 hodiny. V nabíjecí pouzdře je potom ukrytých dalších 20 hodin. Kompaktní pouzdro můžete snadno přenášet v kapse od kalhot a vše je vymyšleno tak, aby bylo docíleno co nejlepší ergonomie.

Citlivé dotykové snímače zajišťují pohodlné ovládání hudební aplikace včetně pozastavení skladby či její změny na další. Navíc lze těmito snímači ovládat telefonní hovory nebo připojení k hlasovému asistentovi. K volání májí ve svém těle dva mikrofony pro potlačení šumu. Díky nim se můžete spolehnout na vynikající kvalitu tvých hovorů.

Yenkee vám přeje správné vykročení do školní roku.