Chcete, aby vaše dítě více četlo? Tomuto se vyhněte!

Motivovat dítě ke čtení můžete hned několika způsoby. Pokud ale chcete, aby si knížky opravdu užívalo i v dospělosti, pak je dobré se vyhnout těmto léty „prověřeným“ praktikám. Věřte nám, nefungují.

Odrazujte dítě od čtení

Tohle asi musí být každému jasné. Pokud budete dítě od čtení odrazovat, příliš lásky si k němu nevybuduje. Tedy alespoň v případě, pokud nebudete opravdu špatný rodič a ono nebude chtít být vaším pravým opakem. Odrazování od čtení v předškolním věku je totiž to nejhorší, co můžete udělat. Myslet si, že vybudovat lásku ke knihám by si dítě mělo až ve školním věku, totiž není úplně funkční smýšlení, právě naopak.

Pokud dítě projeví zájem o knihu ještě před tím, než jej dáte do školky, právě naopak se jej snažte povzbudit! Čtěte si s ním, vybírejte s ním knihy (s výběrem pomůže například knižní databáze), učte ho číst. Rozhodně ho nepeskujte za každou malou chybičku a nechte ho, ať se snaží. Ze začátku to bude velice těžké. Pro vás i pro samotné dítě. Když ale uvidíte pokrok, neváhejte a pochvalte ho.

Nuťte dítě k pravidelnému čtení

Určitě jste to už někde viděli. Zaručený postup, jak se konečně naučit číst!

Jděte do databáze knih,

vyberte si knížku,

každý den přečtěte stanovený počet stránek.

To může dobře fungovat v dospělosti. Tedy alespoň pokud si vybudujete disciplínu a budete se svého plánu držet. U malých dětí tuto „zrůdnost“ rozhodně nepraktikujte. Oproti odrazování od čtení se nejedná až tak o velký prohřešek, nutit ale dítě ke knize každý den také rozhodně ničemu nepomůže.

Nejlepší tedy bude, když půjdete svým ratolestem příkladem. Odložte telefon a čtěte. Ti nejmenší se učí především napodobováním svých rodičů, a to samé platí i o čtení knih. V prvních letech jim můžete sami předčítat, jakmile to ale půjde, rozhodně se nebojte do této aktivity přímo zapojit i vaše dítě. Čím dříve se naučí tím, tím jednodušší pro něj bude i start do samotné školy.