Den dětí pro nadšence počítačových her

Den dětí se kvapem blíží. Pokud máte doma hráče počítačových her, zpříjemněte mu tento den přípravou herního doupěte, kterým mu zaručeně uděláte radost. YENKEE má hned několik produktů, které pařani ocení.

V průměru takový běžný hráč stráví týdně 6-7 hodin hraním her, a to si vyžaduje i pořádnou výbavu, díky které dosáhne nejen větších úspěchů, ale i pohodlí.

Kdo si hraje, nezlobí

Pohodlí každého hráče závisí na vybavení stejně jako běžec spoléhá na kvalitu svých bot. Průměrný hráč podle posledních dat dostupných na portále Česko v datech stráví hraním i 6 až 7 hodin týdně – a to bez správné židle, klávesnice nebo myši zkrátka nejde. Celosvětová pandemie navíc usadila ke hrám mnohem více lidí než v předchozích letech. Například herní platforma Steam v loňském roce zaznamenala nárůst až o 4,5 milionu hráčů. Toto množství hráčů s sebou přináší i zvýšené nároky na vybavení.

Trůn pro hráče

Yenkee spolu s hráči uvedl sadu herních doplňků, u nichž kombinuje nároky na přesnost a odolnost s pohodlím pro tělo. Základem je pohodlně se usadit a cítit podporu v celé páteři. Stardust křeslo se dokáže přizpůsobit potřebám každého těla. Křeslo má bytelnou kovovou konstrukci a prodyšné tvarovatelné polstrování pro všechny části těla. Navíc disponuje RGB podsvícením, které může být napájené z powerbanky, pro kterou je prostor v sedáku židle. Designově atraktivní křeslo Stardust je dostupné za maloobchodní cenu 5 999 Kč.

Myš s nulovým počtem chyb

Rychlé reflexy jsou během her nezbytné a myš Yenkee Zero v tomto ohledu není žádná nula. Díky ergonomickému tvarování se stane přirozenou součástí ruky a bude kopírovat každý její pohyb rychlostí mozkového impulsu. Bezchybné reakce každého hráče pak podporují snadno dostupná programovatelná tlačítka a také nylonem chráněný kabel. Lehká konstrukce v kombinaci se spínači s dlouhou životností dělají z této myši ideální variantu pro začátečníky, kteří to myslí s gamingem vážně. Myš YENKEE Zero je k sehnání v obchodech za 1 199 Kč.

Atom do každé molekuly hráče

Myš Zero výborně doplňuje Yenkee klávesnice Atom, jejíž mechanická povaha umocňuje autentický zážitek z herní vřavy. Je odolná a navíc skladná. Moderní velikost, které se rovná 60 % běžné velikosti klávesnice zaručuje, že hráč bude mít na stole dost místa např. pro manipulaci s myší. Stejně jako již zmiňované příslušenství má klávesnice Atom plně modifikovatelné podsvícení s možností nastavení maker. Atom pořídíte za doporučenou cenu 1 799 Kč.

Křeslo, myš i klávesnici jde navíc barevně sladit díky RGB podsvícením, což může nejen dokreslit atmosféru hry, ale prakticky ho sladíte i s jakýmkoliv interiérem.

Hezkou zábavu vám přeje Yenkee.