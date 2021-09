Digitalizace budov přináší celou řadu výhod

Digitalizace budovy může být velice nápomocná. A to nejen při jejím prodeji nebo nabídce investorům. Jaká technologie se k tomu používá a jaká rizika to přináší? Na to se podíváme v následujících řádcích.

Jak funguje skenování?

Laserové 3D skenování je v posledních letech poměrně populární. Tedy alespoň v rozvinutých zemích, kde může výrazně ušetřit starosti oběma stranám - tedy zájemci o nemovitost a jejímu prodejci. Jak ale vlastně tato technologie funguje? Digitalizace objektu budov využívá různých metod snímání, ve většině případů se ale používá 3D laser. Různé skenery se ale od sebe liší nejen ve svých vlastnostech, ale také požadavcích.

Požadavkem číslo jedna bývá především dobré osvětlení daného objektu a také dostatečná vzdálenost od skenovaného objektu. Některé 3D skenery tedy potřebují větší rozestup od objektu, jiné je zase potřeba umístit téměř na dotek. Ke skenování budov se používají skenery pro skenování velkých objektů, jejichž použití se výrazně liší od těch klasických, ručních.

Nevýhody digizalizace

Digitalizace objektu budov s sebou přináší celou řadu výhod. Především developerům a realitním kancelářím ušetří spoustu práce, protože umožní potenciálním zájemcům prohlídku bez nutnosti osobní schůzky. Laserové 3D skenování přenese objet do 3D podoby, kterou si mohou zájemci prohlédnout online nebo na vyžádání.

I digitalizace objektů má ale svoje negativa. Riskujete například to, že si do svého bytu pozvete zloděje. Ti si totiž mohou předem vyhlédnout rozložení domu nebo bytu a podle toho se následně přizpůsobit. U digitalizace budov ale převažují pozitiva. Pokud ji tedy budete využívat s rozumem, rozhodně se jí nemusíte obávat. Právě naopak. Ušetří vám spoustu zbytečných starostí.

